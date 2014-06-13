Mitsubishi відкликає понад 700 тисяч авто через проблеми з фарами

Японський автоконцерн Mitsubishi Motors Corp. прийняв рішення відкликати у всьому світі більше 700 тис. автомобілів у зв'язку з виявленими дефектами.

Приблизно 150 тис. з них були продані за межами Японії.

Про це повідомили представники корпорації, яка направила відповідне повідомлення в японське міністерство транспорту, передає ІТАР-ТАСС.

Відкликанню підлягають машини 12 моделей, зокрема Colt і eK Wagon, що зійшли з конвеєрів у період з липня 2003 по квітень 2008 року.

Читайте такожMitsubishi поставить на конвеєр п'ять нових моделей

Приводом для додаткового технічного обслуговування стала несправність електрики в фарах і поворотних вогнях, яка може призвести до їх раптового відключення.

Mitsubishi до теперішнього моменту отримала від своїх клієнтів понад 330 скарг на цю проблему. В жодному з випадків до ДТП вона не призвела.