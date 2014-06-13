Mitsubishi відкликає понад 700 тисяч авто через проблеми з фарами
Відкликанню підлягають 12 моделей, зокрема Colt та eK Wagon
Японський автоконцерн Mitsubishi Motors Corp. прийняв рішення відкликати у всьому світі більше 700 тис. автомобілів у зв'язку з виявленими дефектами.
Приблизно 150 тис. з них були продані за межами Японії.
Про це повідомили представники корпорації, яка направила відповідне повідомлення в японське міністерство транспорту, передає ІТАР-ТАСС.
Відкликанню підлягають машини 12 моделей, зокрема Colt і eK Wagon, що зійшли з конвеєрів у період з липня 2003 по квітень 2008 року.
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Приводом для додаткового технічного обслуговування стала несправність електрики в фарах і поворотних вогнях, яка може призвести до їх раптового відключення.
Mitsubishi до теперішнього моменту отримала від своїх клієнтів понад 330 скарг на цю проблему. В жодному з випадків до ДТП вона не призвела.