Головою правління компанії "Надра України" став Климович

Кабінет міністрів призначив Ярослава Климовича головою правління Національної акціонерної компанії "Надра України".

Відповідне розпорядження № 551-р від 11 червня опубліковано на урядовому порталі.

"Призначити Климовича Ярослава Ярославовича головою правління Національної акціонерної компанії "Надра України", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 19 березня звільнив Віктора Пономаренка з посади голови правління НАК «Надра України».

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до Указу Президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.