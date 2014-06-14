Німецькі промисловці готові підтримати нові санкції проти Росії

Федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) підтримає санкції проти Росії, які можуть бути введені у зв'язку з українським конфліктом.

Про це заявив генеральний директор BDI Маркус Кербер, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на агентство dpa.

"Ми підтримаємо кроки федерального уряду в цьому напрямку, хоча і зробимо це з важким серцем", - сказав він.

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На його думку, в жодному разі не повинно виникнути враження, що німецька промисловість вважає дії Росії допустимими, не кажучи вже легітимними.

"Інтереси миру і свободи переважають над економічними інтересами", - підкреслив Кербер.

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