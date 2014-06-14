Німецькі промисловці готові підтримати нові санкції проти Росії
На думку голови Федерального об'єднання німецької промисловості Маркуса Кербера, нові санкції продемонструють готовність Заходу діяти
Федеральне об'єднання німецької промисловості (BDI) підтримає санкції проти Росії, які можуть бути введені у зв'язку з українським конфліктом.
Про це заявив генеральний директор BDI Маркус Кербер, повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на агентство dpa.
"Ми підтримаємо кроки федерального уряду в цьому напрямку, хоча і зробимо це з важким серцем", - сказав він.
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На його думку, в жодному разі не повинно виникнути враження, що німецька промисловість вважає дії Росії допустимими, не кажучи вже легітимними.
"Інтереси миру і свободи переважають над економічними інтересами", - підкреслив Кербер.
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