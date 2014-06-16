Гірники Донбасу просять уряд не зупиняти АТО

Про це йде мова в заяві Незалежної профспілки гірників Донбасу, текст якої є в розпорядженні Еспресо.TV.

У заяві йдеться про те, що з боку деяких вітчизняних політиків і бізнес-структур знову зазвучали заклики до уряду України та її Президента «припинити антитерористичну операцію і сісти за стіл переговорів». Днями з подібною пропозицією знову виступив віп-менеджмент компанії ДТЕК, що належить олігархові Ринату Ахметову.

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"Хотілося б запитати у «миротворців», з ким вони збираються сідати «за стіл переговорів»? З купкою відморозків з так званих ДНР і ЛНР, які ось вже три місяці відверто займаються мародерством і тероризмом на території Донбасу, викрадають і вбивають мирних громадян, використовують жінок і дітей у вигляді «живого щита» у протистоянні з підрозділами Збройних сил України? Або з чеченськими бойовиками та російськими диверсантами, яких Кремль активно закидає на нашу землю з метою подальшої дестабілізації ситуації? Немає сенсу сідати за «стіл переговорів» і з місцевою владою, яка фактично відсутня в зоні збройного протистояння. Яка сама сприяла розпалюванню сепаратистських настроїв в нашому Донбасі", - говориться у документі.

У профспілці гірників Донбасу зауважили, що як тільки урядові війська припиняють АТО, в регіон активізуються поставки живої сили і важкого озброєння з Росії. "Якщо з ким і вести переговори, так це з кремлівським керівництвом про відвід з території нашої країни їх збройних підрозділів, про припинення закидів зброї і диверсантів-«добровольців». Але це - прерогатива українського уряду, МЗС", - повідомляють гірники.

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Вони також вважають неприпустимим і небезпечним припинення антитерористичної операції на території Донбасу. "Ще місяць терору - і в Донбасі повністю завалиться економіка, у тому числі і вугільна промисловість. Лише після повної ліквідації закинутих на нашу територію з-за кордону бандитських формувань можна буде говорити про будь мирних переговорах", - повідомляє Незалежна профспілка гірників Донбасу.