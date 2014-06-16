Брюссель і Москва обговорили асоціацію між Україною та ЄС

Технічні консультації між ЄС та Росією щодо Угоди про асоціацію з Україною проходять у понеділок у Брюсселі. Найближчим часом рівень консультацій буде виведений на політичний із залученням України. Про це у понеділок в Брюсселі на брифінгу повідомила представник Європейської Комісії Піа Аренкільде Хансен.

Як передає власний кореспондент УНІАН, за її словами, Єврокомісію на політичному рівні представлятиме європейський комісар з питань торгівлі Карл де Гухт.

Представник ЄК нагадала, що про такі технічні консультації було досягнуто домовленості в ході телефонної розмови президентів Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу та Росії Володимира Путіна, яка відбулася у п'ятницю.

"Сьогодні в другій половині дня проходять технічні консультації. Нещодавній перебіг подій вимагає того, щоб рівень консультації був виведений на політичний", - зазначила вона.

При цьому представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон зауважила, що Угода про асоціацію - це угода між Україною та ЄС. "Ми будемо обговорювати аспекти її виконання", - конкретизувати вона.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про вільну торгівлю, до часу, коли в Україні буде обраний новий президент.

З 23 квітня Європейський Союз в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС. Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок митних зборів для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дасть змогу вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

13 червня у Єврокомісії підтвердили, що Угода про асоціацію з Україною в повному обсязі буде підписано 27 червня у Брюсселі.