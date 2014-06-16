Єдиним претендентом на «Сумихімпром» була компанія Фірташа - оператор ринку

Єдиним учасником запланованої на 12 червня, але скасованої Фондом держмайна приватизації пакетів акцій ПАТ «Сумихімпром», було ТОВ «Будброк», що входить в бізнес-імперію олігарха Дмитра Фірташа.

В інтересах «Будброку» від участі в приватизаційному аукціоні була відсічена компанія «Бізнес-Інвест».

Про це УНІАН повідомив поінформований оператор інвестиційного ринку.

Нагадаємо, запланований на 12 червня аукціон з продажу 5% і 2,2% акцій ПАТ «Сумихімпром» був скасований Фондом державного майна (наказ №1599 від 11 червня 2014 року) через порушення прав інвестиційної компанії «Бізнес-Інвест», допущених посадовими особами організатора торгів - «Східно-Європейською фондовою біржою» (афільована з компаніями, контрольованими Фірташем).

«На відміну від заявки «Бізнес-Інвесту», заявка «Будброк» на участь у приватизаційному аукціоні з продажу акцій «Сумихімпром» була прийнята. У разі, якщо б приватизаційний аукціон відбувся, «Будброк» був би єдиним претендентом на купівлю пакетів акцій «Сумихімпрому». З витікаючими з цього наслідками - відсутністю конкуренції і низькою ціною проданих пакетів акцій. «Будброк» - це структура, діяльність якої контролює Дмитро Фірташ. На це вказує той факт, що у власності «Будброку» знаходяться пакети акцій «Чернігівгазу», «Чернівцігазу», «Рівнегазу», «Вінницягазу», «Івано-Франсківськгазу», «Волиньгазу», «Закарпатгазу», «Львівгазу». Загальновідомо, що всі ці газорозподільні компанії контролюються Фірташем», - повідомило джерело.

Довідка УНІАН. ПАТ «Сумихімпром» - хімічне підприємство, яке виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти та коагулянти. Підприємство займає перше місце в Україні з виробництва комплексних і суперфосфатних добрив, друге місце з випуску двоокису титану. Підприємство входить в першу п'ятірку найбільших експортерів хімічної продукції. 100% акцій ПАТ «Сумихімпром» знаходяться у власності держави. Починаючи з 2010 року, підприємство управляється менеджерами DF Group (компанія, що об'єднує хімічні активи бізнесмена Фірташа).