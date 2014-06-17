Ярема: Президент заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері
00:11, 17 червня 2014Промисловість
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Президент України Петро Порошенко заборонив співпраця з Російською Федерацією у військовій сфері.
Порошенко заборонив співпрацю з Росією у військовій сфереФото: УНІАН
Про це в ефірі Свободи слова заявив перший віце-прем'єр-міністр України Віталій Ярема.
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"На засіданні Ради національної безпеки і оборони Президент України категорично заборонив співробітництво у військовій сфері. З цього дня ми припинили будь-яку співпрацю у сфері військово-промислового комплексу з Російською Федерацією", - повідомив перший віце-прем'єр.
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