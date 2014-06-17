General Motors знову відкликає понад 3 млн машин через проблеми з запалюванням

Американська корпорація General Motors відкликає 3,36 млн автомобілів по всьому світу через можливі проблеми з запалюванням.

Про це повідомили в понеділок представники автогіганта, передає Прайм.

Відкликанню підлягають, зокрема, автомобілі моделей Buick Lacrosse 2005-2009 модельних років, Cadillac Deville 2000-2005 модельних років, Chevrolet Impala 2006-2014 модельних років, а також Chevrolet Monte Carlo 2006-2008 модельних років.

Представники General Motors підкреслили, що за винятком Chevrolet Impala всі відкликані автомобілі зняті з виробництва.

За даними фахівців концерну, через дефект замка запалювання в цих машинах є ризик відключення двигуна під час руху, що може призвести до відмови гальмівної системи і пристроїв безпеки. За даними General Motors, даний дефект у відкликаних автомобілях став причиною восьми аварій, в результаті яких постраждали шість осіб.

Представники General Motors також заявили, що компанія підвищила прогноз на другий квартал цього року за витратами, пов'язаними з відкликанням автомобілів, з 400 млн доларів до 700 млн доларів.

На початку цього року навколо автогіганта розгорівся скандал. У лютому і березні концерн відкликав по всьому світу 2,6 млн автомобілів через дефект в системі запалювання, про який, як з'ясувалося, співробітникам автогіганта було відомо ще в 2001 році. Ця несправність стала причиною загибелі не менше 13 осіб.

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У General Motors вказали, що з початку цього року компанія відкликала вже близько 20 млн машин. Як відзначають експерти, найбільший американський автовиробник побив власний рекорд за кількістю відкликаних автомобілів за рік, встановлений у 2004 році. Тоді концерн відкликав 10,75 млн машин.

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