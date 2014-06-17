Європа переконує Росію, що асоціація з Україною не заважає угодам в рамках СНД

У Європейській комісії запевнили Росію, що зона вільної торгівлі з Україною не суперечитиме положенням угоди про зону вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляється у розповсюдженому ЄК повідомлені, представники ЄС та Росії провели консультації щодо можливих наслідків дії Угоди про асоціацію з Україною на російську економіку.

«Це була технічна зустріч. Вони обговорили глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі і те, що вона сумісна з участю України в угоді про зону вільної торгівлі з СНД», - повідомила сьогодні представник Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен.

У повідомленні ЄК зазначається, що дії російської сторони, якими «можуть бути призупинені преференційні торговельні відносини між Україною і Російською Федерацією, були б безпідставними».

«Росія підкреслила важливість українського ринку для російських експортерів сільськогосподарських і промислових продуктів та запропонувала створити механізм, що забезпечує прозорість майбутніх змін в українських технічних регламентах», - зазначили в Єврокомісії.

Крім того, представники ЄС і Росії також обговорили ряд економічних аспектів, починаючи від правил конкуренції та державної допомоги, промислової кооперації, правил походження та запобігання шахрайства.

Обидві сторони домовилися продовжити ці переговори.

Дата переговорів на політичному рівні буде визначена після повернення до Брюсселю європейського комісара з питань торгівлі Карла де Гюхта, який представлятиме ЄК.

Як повідомляв УНІАН, Договір про ЗВТ в рамках СНД було підписано 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністрами країн СНД.

Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до часу, коли в Україні буде обраний новий президент.

Підписання економічної частин угоди планується на засіданні Європейської ради 27 червня. 16 червня у Представництві Євросоюзу в Україні повідомили, що технічна підготовка до підписання Угоди про асоціацію між ЄС та Україною незабаром буде завершена.

10 червня глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не вводитиме санкції проти України після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, але переваги в рамках зони вільної торгівлі СНД припинять свою дію.