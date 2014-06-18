США розширили санкції проти російських компаній

США посилили експортний режим стосовно п'яти російських компаній і організацій, передає «Газета.Ru» із посиланням на прес-службу Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Читайте такожСША і Європа готують нові санкції проти Росії Експортні правила посилили щодо холдингу ВАТ «Воєнтелеком» (який, зокрема, займається поставками обладнання для Міноборони Росії) і спеціального конструкторського бюро інституту радіотехніки й електроніки РАН (яке займається створенням приладів для космічних досліджень). Також експортний режим був посилений щодо Академії безпеки бізнесу, ТОВ «Нуклин» і компанії «Ампика», що займається поставками насосів та промислового обладнання.

Читайте такожВеликобританія нагадала Москві про новому етапі санкцій України заП'ять російських організацій опинилися у списку Міністерства торгівлі США з 29 компаній - неперевірених постачальників, щодо яких не повинні діяти пільгові правила експортного контролю.