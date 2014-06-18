США взялися за російських металургів - вводитимуть антидемпінгове мито





Промисловці США розглядають можливість оскаржити торгову угоду з Росією, яка регулює імпорт гарячекатаного прокату, пишуть "Ведомости".

Антидемпінгові мита щодо російського гарячекатаного прокату в США не діють. Замість цього встановлена квота на річний обсяг поставок і формула визначення мінімальної ціни. Однак, на думку американських сталеварних промисловців, ціни залишаються дуже низькими.

Читайте такожСША розширили санкції проти російських компанійДжерело, знайоме з ситуацією, стверджує, що промисловці закликають адміністрацію США скорегувати ці пільги або відмовитися від них зовсім. «Ми знаходимося в процесі підготовки документів в уряд США», - сказав він.

Імпорт гарячекатаного прокату з Росії з січня по квітень 2014 р. виріс на 162% порівняно з попереднім тримісячним періодом. «Враховуючи обсяг імпорту, промисловці вивчають можливості припинити або змінити договір», - уточнило джерело.

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Переглянути угоду з Росією США намагалися і в минулому році, коли американський Мінторг запропонував компаніям надсилати свої пропозиції на цей рахунок.

У червні 2012 р. перегляд угоди був ініційований США за запитом сталеварної компанії Nucor Corporation, яка вважала його застарілим.

Американські антидемпінгові мита діють на гарячий листовий прокат, імпортований з континентальної частини Китаю, Тайваню, Індії, Індонезії, Таїланду і України.