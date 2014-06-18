Крюківський вагонзавод передав «Укрзалізниці» 2 нові швидкісні поїзди

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) ввечері вівторка, 17 червня, відправив до Київа два нових швидкісних міжрегіональних електропотягів подвійного живлення для передачі «Укрзалізниці».

Як повідомили УНІАН у прес-службі підприємства, потяги вже завтра-післязавтра можуть виїхати на маршрути.

Нагадаємо, швидкісні поїзди Крюківського вагонзаводу коштують у півтора рази дешевше, ніж потяги Hyundai. У квітні 2013 року підприємство оцінило вартість експресу Крюківського (швидкісний двосистемний девятивагонный електропоїзд для міжрегіональних перевезень) в 200 млн грн з ПДВ, або близько 167 млн грн без ПДВ ($20,85 млн). Ціна електропоїзда Hyundai дорівнює $29,165 млн без ПДВ. Крюківський експрес може розвивати швидкість 160 км/годину, при необхідності і з невеликим доопрацюванням - до 200 км/год. Електропоїзд має вагони першого, другого та туристичного класів і може перевозити 609 пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" планувала запустити два нових швидкісних міжрегіональних електропотягів подвійного живлення виробництва Крюківського вагонзаводу у другій половині червня. Перший рейс планувалося запустити за маршрутом Київ - Львів.

Уряд доручив Міністерству фінансів України опрацювати питання виділення 1,2 млрд грн з державного бюджету на оновлення пасажирського рухомого складу, з них 400 млн грн планувалося направити на закупівлю двох міжрегіональних електропоїздів подвійного живлення виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

Укрзалізниця» планує протягом 2014-2015 років придбати 11 850 вантажних вагонів шляхом розміщення замовлень на вітчизняних підприємствах за рахунок 12,5 млрд грн кредитів під державні гарантії, які готовий надати уряд України.

Також «Укрзалізниця» вже підготувала пропозиції до Кабінету міністрів щодо розміщення на КВБЗ замовлень на виготовлення в поточному році 50 пасажирських вагонів на суму близько 725 млн грн і 15 дизель-поїздів на суму більше 900 млн грн за рахунок іноземних запозичень під державні гарантії.