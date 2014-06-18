Укроборонпром представив новий українсько-канадський БТР VARAN-APC

Як повідомляє прес-служба Укроборонпрому, продукт був створений у кооперації з канадською компанією «STREIT Group»- БТР VARAN-APC.

За словами директора Дивізіону високоточних озброєнь і боєприпасів Концерну, керівника ДП «ДККБ «Луч» Олега Коростельова, на бронетранспортер з колісною формулою 6Х6 встановлено український бойовий модуль «Сармат».

Читайте також"Укроборонпром" передасть армії 200 бронемашин "Дозор-Б"У виробі також реалізований безредукторний механізм повороту, який якісно покращує процес наведення і супроводу цілі. Модуль призначений для оснащення лінійки бойових машин, малих кораблів, катерів берегової охорони.

Крім того, в рамках виставки «Eurosatory-2014» канадською компанією «STREIT Group» презентована бойова машина «Warrior», яка оснащена білоруським протитанковим ракетним комплексом «Шершень-Д» з українськими ракетами РК-2 виробництва ДП «ДККБ «Луч».