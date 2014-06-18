Спад промвиробництва в Україні сповільнився майже втричі

Спад промислового виробництва в Україні у травні 2014 року порівняно з травнем 2013 року сповільнився майже в 3 рази, до 2,1% з 6%, зафіксованих у квітні 2014 року порівняно з квітнем 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з квітнем 2014 року в травні спад промвиробництва прискорився до 1,6% з 1%, зафіксованого в квітні порівняно з березнем 2014 року.

У січні-травні цього року порівняно з аналогічним періодом минулого року спад промвиробництва сповільнився до 4,6% з 5,3%, зафіксованих у січні-квітні.

Зростання виробництва в травні 2014 року порівняно з травнем 2013 року зафіксоване тільки в постачанні електроенергії та газу – на 7,3%, у харчовій промисловості – на 6,3%, у фармацевтиці - на 4%.

Решта галузей за цей період показала падіння, причому найбільший спад зафіксовано в хімічній промисловості - на 20,8%, у машинобудуванні – на 15,3%, у виробництві гумових і пластмасових виробів – на 7%, у видобутку сирої нафти – на 3,5%, у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 3,4%.

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За оцінками Держстату, з урахуванням даних щодо тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя показники промвиробництва в травні нижчі. Зокрема, порівняно з травнем минулого року спад промвиробництва становив 2,6%, до попереднього місяця - 1,7%, за підсумками січня-травня порівняно з аналогічним періодом минулого року – 4,7%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в квітні 2014 року порівняно з квітнем 2013 року становив 6%, порівняно з березнем - 1%, у січні-квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року - 5,3%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництва в Україні зросло на 7,6%.