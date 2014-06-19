Росія намагається знайти заміну американським мікрочипам

Мінпромторг РФ намагається знайти заміну американським мікрочипам Intel і AMD, які використовуються в комп'ютерах держструктур.

Як пише газета "Комерсант", вже наступного року в Росії буде створена лінійка вітчизняних мікропроцесорів Baikal топологією 28 нм. Правда, на розробку мікрочипа можуть знадобитися десятки мільйонів доларів.

Першими продуктами в лінійці повинні стати 8-ядерні процесори Baikal M і M/S топологією 28 нм і частотою 2 ГГц для використання в персональних комп'ютерах і мікросерверах.

Будувати процесори будуть на 64-бітному ядрі Cortex А-57 британської компанії ARM. В якості операційної системи для всіх рішень передбачається використовувати вільне ПЗ Linux.

На замовлення Мінпромторгу розробку мікрочіпа Baikal веде компанія "Байкал Електронікс", дочірня компанія розробника суперкомп'ютерів ВАТ "Т-Платформи". Фінансування проекту ведеться через СП фонду інфраструктурних та освітніх програм "Роснано" і "Т-Платформи" "Т-Нано".

У прес-службі "Роснано" повідомили, що СП отримало 1,2 млрд руб., однак, скільки з них припало на Baikal, не розкрили.

Передбачається, що Baikal буде поставлятися в органи влади і держкомпанії. Щорічно вони закуповують близько 700 тис. персональних пристроїв на $500 млн і 300 тис. серверів на $800 млн, оцінюють в Мінпромторгу. Загальний обсяг цього ринку - близько 5 млн пристроїв вартістю $3,5 млрд.

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На поточний момент у Росії серійно виробляються мікрочіпи 90 нм, які випускає підконтрольний АФК "Система" зеленоградський завод "Мікрон". Лінійку різних мікропроцесорів під назвою "Ельбрус" також випускає МЦСТ. Потужностей для виробництва процесорів 28 нм в Росії на даний момент немає. Такі чіпи зараз виробляють світові лідери Qualcomm, Samsung, Altera для смартфонів Samsung, Sony, Motorola, HTC, а також для iPhone 5S і iPad Air.

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Який обсяг інвестицій буде потрібно на розробку і виробництво Baikal, поки невідомо. Наприклад, у 2013 році корпорація Intel витратила на R&D $10,6 млрд.

Заснована в 2002 році компанія "Т-Платформи" проектує і будує суперкомп'ютери з компонентів західних вендорів. У 2013 році виручка склала 1 млрд руб. Гендиректор "Т-Платформи" Всеволод Опанасенко контролює 74,99% акцій компанії, 25,01% - у Зовнішекономбанку.

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Проте фінансування може виявитися не єдиною проблемою проекту Baikal. З березня 2013 року по січень 2014 року "Т-Платформи" не могли експортувати елементну базу, оскільки потрапили в список організацій та осіб, які діють всупереч національній безпеці та зовнішньополітичним інтересам США. Участь у розробці Baikal може призвести до нових санкцій.

