"Укроборонпром" представив український БТР з бельгійською гарматою

Державний концерн "Укроборонпром" вперше представив на міжнародній виставці Eurosatory-2014 в Парижі (Франція) український бронетранспортер-3Е з незаселеним бойовим модулем CPWS з гарматою калібру 30 мм бельгійської компанії «СOCKERILL», повідомила прес-служба концерну.

За даними прес-служби, бельгійський модуль можна оснастити широким спектром озброєння калібром від 20 мм до 30 мм, в тому числі гармату ЗТМ-1 українського виробництва.

За словами директора держпідприємства "Укроборонсервіс" ("Укроборонпром") Сергія Микитюка, раніше на виставці IDEX-2013 в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) на шасі БТР-3Е була представлена машина з бельгійською системою озброєння CSЕ-90, оснащена зброєю калібром 90 мм.

"Розвиток україно-бельгійського проекту підтверджує можливості використання на основі БТР-3Е широкого спектру бойових модулів. Така кооперація зміцнює стосунки українських та європейських підприємств у інтересах споживачів третіх країн", - цитує прес-служба Микитюка.

Читайте також"Укроборонпром" передасть армії 200 бронемашин "Дозор-Б"

Як повідомляв УНІАН, раніше на цьому тижні «Укроборонпром» вперше представив на міжнародній виставці Eurosatory-2014 в Парижі (Франція) український бойовий модуль «Сармат», що вражає цілі на суші і на морі.

Читайте такожУкраїна може забезпечити потреби армії на 30-35% - експерт

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» був створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

БТР-3Е - сучасний український бронетранспортер, розроблений Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова з двигуном УТД-20, або Deutz BF6M1015. Є подальшим розвитком конструкції БТР-80.

