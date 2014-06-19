Компанія ArcelorMittal зацікавлена у приватизації українських держшахт - Міненерговугілля
Міжнародна компанія ArcelorMittal, яка володіє українським металургійним комбінатом «АрселорМіттал Кривий Ріг», зацікавлена у приватизації державних вугільних підприємств України для забезпечення меткомбінатів коксівним вугіллям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков.
«Ми провели роботу із світовими металургійними компаніями, такими як ArcelorMittal, в частині забезпечення їх вугіллям... Вони зацікавилися нашими шахтами, зокрема, шахтами Центрального Донбасу - «Артемвугілля» і «Дзержинськвугілля» з точки зору їх приватизації та залучення іноземних інвестицій», - сказав Зюков.
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За його словами, представники Міненерговугілля провели зустріч у Люксембурзі з представниками ArcelorMittal, на якій обговорили питання закупівлі вугілля в Україні для «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших підприємств у Європі. У ході зустрічі міністерство надало компанії технічну документацію для вивчення характеристик вугілля і можливих обсягів їх видобутку у Центральному Донбасі.
«Там (у Центральному Донбасі - УНІАН) є великі родовища коксівного вугілля, вони потребують великих інвестицій», - сказав Зюков, зазначивши, що держава зараз не в змозі розвивати ці родовища самостійно.
Представник Міненерговугілля додав, що нині переговори з приватизації українських шахт ведуться також з індійськими компаніями.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.
17 липня 2013 року Кабінет міністрів України виключив 11 шахт з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2012-2014 роках.
Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.
Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.
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Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.
Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.