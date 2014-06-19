Компанія ArcelorMittal зацікавлена у приватизації українських держшахт - Міненерговугілля

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник голови Міністерства енергетики та вугільної промисловості Юрій Зюков.

«Ми провели роботу із світовими металургійними компаніями, такими як ArcelorMittal, в частині забезпечення їх вугіллям... Вони зацікавилися нашими шахтами, зокрема, шахтами Центрального Донбасу - «Артемвугілля» і «Дзержинськвугілля» з точки зору їх приватизації та залучення іноземних інвестицій», - сказав Зюков.

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За його словами, представники Міненерговугілля провели зустріч у Люксембурзі з представниками ArcelorMittal, на якій обговорили питання закупівлі вугілля в Україні для «АрселорМіттал Кривий Ріг» та інших підприємств у Європі. У ході зустрічі міністерство надало компанії технічну документацію для вивчення характеристик вугілля і можливих обсягів їх видобутку у Центральному Донбасі.

«Там (у Центральному Донбасі - УНІАН) є великі родовища коксівного вугілля, вони потребують великих інвестицій», - сказав Зюков, зазначивши, що держава зараз не в змозі розвивати ці родовища самостійно.

Представник Міненерговугілля додав, що нині переговори з приватизації українських шахт ведуться також з індійськими компаніями.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня 2012 року Кабінет міністрів України доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Фондом держмайна провести корпоратизацію державних вугледобувних підприємств протягом 2012-2014 рр.

17 липня 2013 року Кабінет міністрів України виключив 11 шахт з переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2012-2014 роках.

Довідка УНІАН. Металургійний комбінат «АрселорМіттал Кривий Ріг», що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск більш як 6 млн тонн прокату, близько 7 млн тонн сталі і понад 6,7 млн тонн чавуну.

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Основними ринками збуту металопродукції підприємства є країни Близького Сходу, Африки та Європи.

Корпорація Mittal Steel придбала 93,02% акцій комбінату "Криворіжсталь" на відкритому конкурсі 24 жовтня 2005 року за 24,2 млрд грн при стартовій ціні 10 млрд грн, після чого меткомбінат був перейменований в "Mittal Steel Кривий Ріг", пізніше - в "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Компанія ArcelorMittal утворена в 2006 році шляхом злиття люксембурзької компанії Arcelor та індійської Mittal Steel, що належить індійському бізнесменові Лакшмі Мітталу.