Автовласники вимагають від General Motors $10 млрд

У каліфорнійський суд США подано позов проти General Motors (GM) із звинуваченнями в тому, що приховування фактів неполадок в автомобілях, введення споживачів в оману та відкликання понад 20 млн автомобілів завдали шкоди бренду GM і негативно позначилися на вартості перепродажу автомобілів. На думку адвокатів, обсяг претензій може перевищити $10 млрд, якщо позов, поданий мешканкою штату, отримає статус колективного, пише «КоммерсантЪ».

Позов у федеральний суд Риверсайда (штат Каліфорнія) поданий юридичною фірмою Hagens Berman Sobol Shapiro від імені Ганни Ендрюс, жительки каліфорнійського міста Ла-Куінта. Як стверджує позивачка, вона б не купила старий Buick LaCrosse 2010 року випуску або заплатила б за нього менше, якщо б General Motors не приховувала наявні у цього автомобіля дефекти.

Пані Ендрюс звинувачує GM у введенні в оману споживачів і приховуванні дефектів, які позначаються на рівні безпеки автомобілів. До участі в цьому позові запрошують усіх споживачів, які володіють, володіли або брали в оренду нові та вживані автомобілі GM в період з липня 2009 року по квітень 2014 року, або продали їх за зниженою ціною. За оцінками юристів, число таких автовласників досягає 15 млн. Зниження вартості, за оцінками юристів, становить від $500 до $2,6 тис. для кожного автомобіля в залежності від марки і моделі, причому, як вважають вони, постраждала вартість не тільки тих автомобілів, що підлягають відкликанню та усуненню дефекту, але й всіх інших.

На думку керуючого партнера Hagens Berman Sobol Shapiro Стіва Бермана, «економічна реальність така, що всі власники автомобілів GM втрачають гроші через дії компанії». «Кричуща поведінка GM, а також нескінченні і поетапні відкликання настільки заплямували репутацію автомобілів, що ніякий споживач в здоровому глузді не заплатить ту ціну, яку платили, коли бренд GM означав безпеку і успіх»,- йдеться в позові.

Нагадаємо, що з початку року GM вже 44 рази оголошувала про відкликання по всьому світу і відкликала загалом понад 20 млн автомобілів. У 6,5 млн автомобілів були виявлені серйозні проблеми з замками запалювання, через що у них міг несподівано зупинитися двигун і не спрацьовували подушки безпеки. Як вважають фахівці, цей дефект став причиною 54 автомобільних аварій і загибелі 13 людей.

На початку червня корпорація General Motors представила результати внутрішнього розслідування, під час якого спробувала з'ясувати причини десятирічного приховування GM проблем із замками запалювання. За підсумками розслідування GM знайшла 15 винних, включаючи одного віце-президента і старшого юриста, яких звільнили.

17 червня найбільший північноамериканський виробник автомобілів компанія General Motors зробила чергову заяву про відкликання 3,36 млн автомобілів, з них 3,16 млн автомобілів в США, а решта в Канаді, Мексиці та ряді інших країн.

