Вільна торгівля з ЄС збільшить український експорт на третину - Шеремета

Упровадження режиму всеосяжної вільної торгівлі з Євросоюзом дозволить збільшити обсяги українського експорту на третину. Про це, виступаючи у Верховній Раді, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета.

«Є песимістичні оцінки й оптимістичні, але всі вони виходять в «плюс». Розрахунки коливаються між 2% від ВВП, і є оцінки про збільшення українського експорту майже на третину від нових можливостей», - сказав Шеремета.

За його словами, такі оптимістичні оцінки робилися, зокрема, на підставі позитивного досвіду центральноєвропейських країн, які вже інтегрувалися в європейський ринок.

Міністр зазначив, що такі оцінки базуються не лише на перевагах на момент відкриття ринку, але й на проведенні внутрішніх структурних реформ, аналогічні яким зараз проводить український уряд.

Також Шеремета нагадав, що згідно з режимом автономних торгових преференцій, який діє для України з кінця квітня, скасовано 95% мит на експорт продукції української промисловості і 84% мит на експорт сільгосппродукції.

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС, яке очікується 27 червня, не передбачає скасування будь-яких положень преференційного режиму, але зобов'язує Україну проводити відповідну лібералізацію торгівлі через рік після підписання документа.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

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Починаючи з моменту упровадження автономного преференційного торгового режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який має діяти у перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

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Цей режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.