Депутати відмовилися визнати машинобудування пріоритетною галуззю
З метою підвищення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках пропонувалося запровадити тимчасові заходи державної підтримки українського машинобудування.
Верховна Рада не підтримала проект закону про визнання галузі машинобудування однією із пріоритетних у промисловості України (№ 0931).
Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект у другому читанні проголосували лише 202 народних депутата із 279 зареєстрованих у сесійній залі.
Законопроект спрямовано на забезпечення ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України і підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.
Читайте такожВільна торгівля з ЄС збільшить український експорт на третину - Шеремета
Зокрема з метою підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках пропонувалося запровадити тимчасові заходи державної підтримки для суб’єктів, що здійснюють діяльність у галузі машинобудування.