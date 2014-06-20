Депутати відмовилися визнати машинобудування пріоритетною галуззю

Верховна Рада не підтримала проект закону про визнання галузі машинобудування однією із пріоритетних у промисловості України (№ 0931).

Як передає кореспондент УНІАН, за цей законопроект у другому читанні проголосували лише 202 народних депутата із 279 зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект спрямовано на забезпечення ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу галузі машинобудування України і підвищення конкурентоспроможності продукції машинобудування, створення сприятливих умов для залучення інвестицій.

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Зокрема з метою підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняного машинобудування на зовнішніх ринках пропонувалося запровадити тимчасові заходи державної підтримки для суб’єктів, що здійснюють діяльність у галузі машинобудування.