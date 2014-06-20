КрАСЗ відновив свою роботу

Кременчуцький автоскладальний завод (Полтавська обл.) відновив свою роботу, припинену 1 червня.

Про це повідомив директор підприємства Микола Черниш. За його словами, підприємство працюватиме залежно від попиту на вироблені автомобілі.

«Наш графік роботи визначає ринок», - сказав Черниш.

Як повідомляв УНІАН, КрАСЗ зупинився з 1 червня і простоював до 19 числа. Зупинка підприємства пов'язана через проблеми з комплектуючими.

Раніше в Кременчуці зупинився стальзавод, з перебоями працює Крюківський вагонобудівний завод. «Кредмаш» перейшов на чотириденний режим роботи, замість п'ятиденного.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований в 1995 р.

Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС".

Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

КрАСЗ у 2013 році збільшив виробництво автомобілів в 2,7 рази - до 9049 шт.