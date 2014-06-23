Виробнича активність в Китаї зросла вперше за півроку

Активність у виробничому секторі Китаю зросла в червні вперше за шість місяців завдяки збільшенню кількості нових замовлень, свідчить попереднє дослідження HSBC, повідомляє Рейтер.

Попередній індекс менеджерів із закупівель (PMI), що розраховується HSBC/Markit, підвищився до 50,8 пункту в червні з травневого значення 49,4 пункту, перевищивши прогноз аналітиків, які очікували 49,7 пункту. Позначка в 50 пунктів відокремлює скорочення від зростання.

Виробничий PMI опинився на позитивній території вперше з грудня. Крім того, це максимальне значення з листопада, коли воно також склало 50,8 пункту.

Оптимістична статистика зміцнила надії ринку на те, що друга світова економіка долає слабкість.

"Покращення в цьому місяці відповідає даним, що вказує на те, що міні-стимули, які застосовуються владою, досягають реальної економіки, - сказав Цу Хонбинь, головний економіст HSBC в Китаї. - Ми очікуємо, що регулятори залишаться на шляху акомодаційної політики, поки відновлення не стане стійким".

Субіндекс нових замовлень, показник внутрішнього і закордонного попиту, зріс до 51,8 пункту - це максимальне значення за 15 місяців.

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Це підвищення було в значній мірі зумовлено посиленням національного споживання, оскільки зростання числа нових експортних замовлень різко сповільнилося.

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Тим не менше, дослідження показало поліпшення у всьому фабричному секторі: більшість з 11 субіндексів - від виробництва до нових замовлень і закупівель - зросли порівняно з показниками попередніх місяців.