Гірники ПАР заявили про завершення безпрецедентного п'ятимісячного страйку

Профспілка гірників в ПАР 23 червня остаточно прийняла пропозицію трьох платинових компаній про підвищення зарплати і припинить безпрецедентний п'ятимісячний страйк на шахтах в платиновому поясі Rustenburg 25 червня, передає ІТАР-ТАСС.

"Угода буде підписана у вівторок, і робота відновиться в середу. Страйк офіційно припинено", - заявив глава Асоціації шахтарів і будівельних робітників (АМКУ) Джозеф Матунджва на стадіоні Рустенбурга, де зібралися тисячі гірників.

Читайте такожНігерія стала найбільшою економікою Африки, обігнавши ПАРВін назвав угоду "перемогою в боротьбі за гідну зарплату", однак АМКУ не вдалося досягти бажаного.

80 тис. гірників почали страйк 23 січня з вимогою майже потроїти зарплату до 12 500 рандів ($1200) в місяць, що роботодавці назвали неприйнятним. Вони запропонували щорічне збільшення на 7-9% протягом трьох років. При цьому самі низькооплачувані шахтарі отримають надбавку у 1000 рандів (100$) в місяць кожен рік. Всі додаткові виплати будуть зростати пропорційно інфляції. Платинові компанії заявили, що це найбільше підвищення, яке вони можуть собі дозволити в нинішніх фінансових умовах.

Читайте такожПАР має намір боротися за літню Олімпіаду-2024За час рекордно тривалого страйку компанії втратили майже 24 млрд рандів ($2,4 млрд) доходів, а робітники - понад 10 млрд рандів ($1 млрд) зарплати. Страйк вплинув на зростання ВВП ПАР, який в першому кварталі року зменшився до 0,6% порівняно з 3,2% кварталом раніше.

Після п'яти місяців простою АМКУ погодилася прийняти пропозицію роботодавців. За час страйку були вбиті п'ятеро шахтарів з інших профспілок, які вирішили вийти на роботу.