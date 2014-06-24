Українські виробники вже отримали 4 тис. сертифікатів для безмитного експорту до ЄС

Українські виробники з початку дії режиму автономних торгових преференцій (АТП) одержали більш як 4 тис. сертифікатів стандарту EUR-1, необхідних для безмитного експорту до ЄС.

Про це в ході прес-конференції заявив директор департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку і торгівлі В’ячеслав Цимбал.

«Нині виробники вже одержали більш як 4 тис. сертифікатів походження форми EUR-1. Це сертифікати, які дають змогу користуватися автономними преференціями», - повідомив Цимбал.

За його словами, багато українських виробників цікавляться поставками на європейський ринок саме завдяки режиму вільної торгівлі.

Вже нині є приклади в деяких галузях, коли річна квота на безмитні поставки певного товару використана повністю одним виробником, причому іноді цей виробник до початку дії АТП навіть не був представлений на європейському ринку, зазначив Цимбал.

Водночас такі незначні квоти на безмитні поставки пояснюються дуже тривалою підготовкою до підписання Угоди про асоціацію, адже обсяг квот визначався виходячи з реальних виробничих потужностей вітчизняної промисловості і реальних можливостей поставляти ті чи інші товари.

«Переговорний процес почався у 2007 році. Виходячи з тодішньої структури нашої торгівлі і можливостей наших виробників, ми не мали відповідної бази для великих квот», - наголосив Цимбал.

«Поступово з тим, що ми набираємо аргументи, що наша система виробництва того чи іншого товару відповідає стандартам ЄС, ми зможемо збільшувати ті чи інші обсяги», - додав він.

Також директор департаменту Мінекономрозвитку зазначив, що Україна на сьогодні не зможе використовувати частину існуючих квот через невідповідність вітчизняної продукції європейським стандартам.

«Наприклад, у нас є тарифна квота на молоко. Ми можемо її використовувати? Ні. Тому що є певні вимоги до безпеки продукції. Те саме стосується м'яса, іншої продукції, до якої є вимоги», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз планують 27 червня підписати економічну частину Угоди про асоціацію, включаючи договір про всеохопну зону вільної торгівлі.

Європейський Союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торгового режиму між Україною і ЄС.

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Починаючи з моменту запровадження автономного преференційного торгового режиму ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після запровадження вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Цей режим діятиме до 1 листопада цього року або до підписання економічної частини Угоди про асоціацію України і ЄС.