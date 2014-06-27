General Motors відкликає з ринку США більше 30 тис. седанів Chevrolet Cruze

Найбільший американський автовиробник General Motors (GM) оголосив у четвер про відкликання автомобілів з північноамериканського ринку, повідомляє ИТАР-ТАСС.

На цей раз сервісна акція зачіпає близько 33 тис. автомобілів Chevrolet Cruze моделей 2013 і 2014 років. На них можуть бути встановлені несправні подушки безпеки, вироблені японською компанією Takata. Як з'ясувалося, у разі ДТП пристрої можуть не розкритися або ж спрацювати неправильно, травмувавши водія.

У середу, 25 червня, General Motors оголосив про припинення продажів Chevrolet Cruze на північноамериканському ринку. Після того як було визначено точне число автомобілів, які отримали браковану деталь, заборона на продаж була знята. Седан Chevrolet Cruze є найбільш продаваною машиною концерну в США.

GM стало відомо про можливу несправність подушок безпеки у квітні цього року, коли мешканка Атланти (штат Джорджія), яка потрапила в аварію і частково втратила зір, подала проти концерну судовий позов.

Загалом провідні світові автовиробники були змушені відкликати вже близько 10,5 млн автомобілів, оснащених дефектними подушками безпеки від компанії Takata.

На початку цього року навколо General Motors розгорівся гучний скандал. У лютому і березні концерн вирішив відкликати по всьому світу 2,6 млн легкових машин через дефект в системі запалювання, про який, як з'ясувалося, співробітникам компанії було відомо ще в 2001 році.

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Проблема призводила до відключення двигуна під час руху, що викликало збій у гальмівній системі і відключення пристроїв безпеки. Цей дефект став причиною загибелі не менше 13 осіб.

З початку року General Motors відкликав вже близько 20 млн машин. Найбільший американський автовиробник побив власний рекорд за кількістю відкликаних автомобілів за рік, встановлений в 2004 році. Тоді концерн відкликав 10,75 млн машин.