"Укроборонпром" передав Нацгвардії п'ять бронетранспортерів

Державний концерн «Укроборонпром» 25 червня передав Національній гвардії України п'ять бронетранспортерів БТР-3Е, виготовлених на державному підприємстві «Київський бронетанковий завод», повідомила прес-служба концерну.

За даними прес-служби, загалом «Укроборонпром» передав Нацгвардії одинадцять бронетранспортерів.

За словами тимчасового виконувача обов'язків генерального директора «Укроборонпрому» Юрія Терещенко, БТР-3Е, який розроблено ХКБМ імені Морозова і виробляється «Київським бронетанковим заводом», має автоматичну коробку перемикання передач, надійний двигун, потужний вогняний модуль і броню, здатну зберегти життя екіпажу.

«Його експлуатаційні витрати суттєво зменшено. Переконаний, ця машина може виконувати будь-які складні завдання», – цитує прес-служба Терещенка.

Крім того, інформоване джерело на «Київському бронетанковому заводі» повідомило, що впродовж одного-півтора місяців «Укроборонпром» може передати Нацгвардії ще 17 бронетранспортерів.

Присутній на передачі бронетранспортерів командувач Національної гвардії України Степан Полторак відзначив важливість залучення підприємств українського ОПК до модернізації силових підрозділів держави.

«Ми, перш за все, робимо замовлення на українських підприємствах. Це дає імпульс розвитку національної оборонної промисловості. Натомість одержуємо якісну продукцію у встановлені терміни. «Укроборонпром» виготовляє сучасні якісні бронетранспортери й іншу військову техніку», – наводить прес-служба слова Полторака.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні «Укроборонпром» планував передати Національній гвардії України 74 бронетранспортери.

У травні «Укроборонпром» почав передачу Національній гвардії України бронетранспортерів БТР-4 на суму близько 400 млн. грн.

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Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» було створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації й утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічній співпраці. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

Закон «Про Національну гвардію України» парламент ухвалив 13 березня 2014 року. Відповідно до закону, Нацгвардія призначена для виконання завдань із захисту й охороні життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави. Загальна чисельність Національної гвардії України становить до 60 тисяч осіб, а за необхідності їх збільшення Верховна Рада ухвалює відповідне рішення.