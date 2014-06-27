Українські виробники відповідають євростандартам майже на 80% - Американська торгова палата

Українські виробники відповідають технічним стандартам Євросоюзу на 70-80%.

Таку думку в ході прес-конференції висловив один із авторів тексту Угоди про асоціацію України і ЄС, віце-президент зі стратегічного розвитку Американської торгової палати в Україні Тарас Качка.

«Ми на 70-80% відповідаємо європейським вимогам, але в найважливіших елементах, там, де треба зробити найважливіший і найскладніший крок – ми цього не робимо», - заявив Качка.

Основною перешкодою для виходу українських виробників на європейський ринок експерт вважає відсталу вітчизняну законодавчу базу в сфері державного регулювання й контролю якості.

Особливо це актуально для підприємств, які провели повну модернізацію виробництва й відповідають європейським стандартам за всіма параметрами, але при цьому не можуть отримати необхідний сертифікат через застарілу систему контролю в Україні.

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«Є виробники, які відповідають усім європейським стандартам, але єдине зауваження, яке не можуть виконати, - це те, що українська система державного ветеринарно-санітарного контролю не відповідає вимогам ЄС», - сказав Качка.

Це стосується всієї системи санітарії, фітосанітарії, технічного регулювання, коли наша система побудована таким чином, що вона не лише не захищає внутрішній ринок, але й заважає виходити на зовнішній ринок, підкреслив він.

«Це зрозуміло вже, напевно, набило оскому, але це стосується всіх без винятку державних інститутів», - сказав Качка.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 червня підписав економічну частину Угоди про асоціацію України з ЄС, включаючи договір про всеосяжну зону вільної торгівлі.

Однією з основних проблем, що заважають українським виробникам виходити на ринки ЄС, є невідповідність європейським технічним регламентам і стандартам.