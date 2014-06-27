Тарифи на електроенергію для промисловості підвищилися

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на липень на 4,6%.

Про це йдеться в постанові НКРЕ від 26 червня 2014 року.

Згідно з ухваленим рішенням, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) в липні збільшиться до 93,18 коп. за кВт/год з 89,09 коп. в червні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - до 118,61 коп. за кВт/год з 113,39 коп.

Як повідомляв УНІАН, тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги (35 кВ і вище) у червні збільшився до 89,09 коп. за кВт/год з 85 коп. в травні, а для споживачів другого класу напруги (менше 35 кВ) - до 113,39 коп. за кВт/год з 108,2 коп.

Тариф на електроенергію для споживачів першого класу напруги в травні збільшився до 85 коп. за кВт/год з 81,11 коп. в квітні, а для споживачів другого класу напруги - до 108,2 коп. за кВт/год з 103,24 коп.

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Роздрібні тарифи для споживачів першого класу напруги в квітні 2013 року становили 77,97 коп. за 1 кВт/год, для споживачів другого класу напруги - 99,24 коп. за 1 кВт/ч.

НКРЕ здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці і нафтогазовому комплексі, забезпечує проведення цінової і тарифної політики в цих сферах.