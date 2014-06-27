НКРЕ зберегла ціни на газ для промспоживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) ухвалила рішення зберегти в липні граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ, на рівні 4 724 грн за тис. кубометрів.

Відповідне рішення комісія прийняла 27 червня 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ 1 травня 2014 року підвищила, у зв'язку з коливаннями курсу гривні до долара, граничну ціну на газ для промислових споживачів, а також для державних установ на 17,5% - до 4 724 грн за тис. кубометрів з 4 020 грн за тисячу кубометрів.

З 1 квітня 2014 року гранична ціна на газ для промислових споживачів була збільшена на 29% - до 4 020 грн за тисячу кубометрів.