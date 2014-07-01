Chrysler відкликає понад 650 тисяч автомобілів по всьому світу

Американський автоконцерн Chrysler відкликає понад 650 тис. мініфургонів і позашляховиків по всьому світу через несправності в системі запалювання. Про це заявили в понеділок представники компанії, передає ПРАЙМ.

Вони пояснили, що сервісна акція є розширенням оголошеного в 2010 році відкликання автомобілів. Воно торкалося приблизно 196 тис. машин Chrysler Town & Country, Dodge Grand Caravan і Dodge Journey 2009 і 2010 років випуску.

Тепер же до цього списку додаються мініфургони і позашляховики цих моделей, вироблені з січня 2007 року по серпень 2009 року. На думку експертів концерну, у всіх цих автомобілях можуть бути неполадки в системі запалювання, які можуть призвести до аварії. Ключ запалювання може випадково повернутися, в результаті чого припиниться робота двигуна, а також ряду систем автомобіля, у тому числі повітряних подушок.

Представники компанії підкреслюють, що їм невідомо, щоб дана несправність призводила до ДТП, в результаті яких постраждали б люди. Автоконцерн готовий безкоштовно усунути неполадки.