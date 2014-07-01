Україна знизила виробництво прокату і сталі

В Україні за січень-червень, за оперативними даними, виробництво сталі скоротилося порівняно з першим півріччям 2013 року на 6% - до 15,47 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період знизилося на 7% - до 13,59 млн тонн, виплавка чавуну зменшилася на 1% - до 14,36 млн тонн.

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Обсяг виробництва коксу в січні-червні скоротився на 4% - до 8,53 млн тонн.

У 2013 році метпідприємства виробили 29,116 млн тонн чавуну, що на 2% більше до 2012 року, 32,675 млн тонн сталі (101%) і 29,031 млн тонн загального прокату (100%). Виробництво коксу склало 17,596 млн тонн (93%).