Український ОПК переорієнтують з російського на європейський ринок

Оборонно-промисловому комплексу України необхідно переорієнтовуватися з російського ринку на європейський, вважає тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора державного концерну «Укроборонпром» Юрій Терещенко.

«Європейський ринок істотно відрізняється від наших традиційних ринків Азії, Африки чи пострадянського простору. Враховуючи євроінтеграційний курс України, вітчизняним суб'єктам військово-технічного співробітництва доведеться диверсифікувати наукові і виробничі зв'язки з іноземними партнерами, налагоджувати співпрацю з країнами Європи, з членами НАТО», - наводить слова Терещенка прес-служба "Укроборонпрому".

Разом з тим, він зазначив, що рішення концерну про припинення військово-технічного співробітництва з РФ, «прийняте в унісон із заявою прем'єр-міністра Арсенія Яценюка», відображає «усвідомлену волю нашого народу не співробітничати з агресором».

Для підприємств «оборонки» рішення переорієнтовуватися на ринок ЄС є досить болісним, оскільки збитки для України і Росії від припинення ВТС можуть вимірюватися десятками, а то й сотнями мільйонів доларів, сказано в повідомленні.

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За словами голови концерну, наведеними в релізі, для роботи в Європі необхідно керуватися не лише технічними стандартами НАТО, а й економічними правилами ЄС. Українським підприємствам, які планують вихід на європейський ринок, необхідно буде пройти технічну сертифікацію в Європі.

Як повідомляв УНІАН, у березні «Укроборонпром» припинив поставку зброї й військової техніки до Російської Федерації.

Державний концерн «Укроборонпром» утворений з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки і боєприпасів та беруть участь у військово-технічному співробітництві.