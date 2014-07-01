Затверджено перелік медтоваров, ввезення яких оподатковується 7% ПДВ

Кабінет міністрів України остаточно затвердив перелік медичних виробів, ввезення яких на митну територію країни підлягає оподаткуванню на додану вартість за ставкою 7%, класифікувавши їх за категоріями. Відповідну постанову №216 опубліковано на сайті уряду.

Новою постановою визначено, що оподатковуватися будуть «активні медичні вироби, які імплантують», «медичний виріб» і «медичний виріб для діагностики in vitro (клінічна лабораторна діагностика)». Всі медичні вироби класифікуються згідно з діючими у країні регламентами.

Згідно з постановою, приналежність товарів до категорії «медичний виріб» підтверджуватиметься документом, який відповідно до законодавства України дозволяє обіг медичного виробу.

Прес-служба Міністерства охорони здоров'я повідомила, що таке рішення повністю відповідає практиці Євросоюзу, який аналогічно регламентує ввезення медичних виробів на територію ЄС. У відомстві вважають, що такий підхід нівелює корупційні чинники, які присутні зараз, оскільки митні органи не визначатимуть, до якої саме групи належить медичний виріб при визначенні ставки податку, її буде визначено діючими регламентами.

Раніше, 23 квітня, Кабмін затвердив перелік медичних виробів, ввезення яких обкладається ПДВ, назвавши конкретні вироби – вата, марля, бинти тощо.

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Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків. Разом із тим, спочатку норма в законі була прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягувалося не 7% ПДВ, а за загальною ставкою — 20%. Проте Верховна Рада прийняла відповідні зміни, врегулювавши стягнення ПДВ на рівні 7%.