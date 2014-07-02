Росія повертається до «п'ятирічок»

Російський уряд переходить на планування економічного і соціального розвитку на більш тривалий період - план заходів по досягненню країною цільових показників розроблятиметься на 5 років.

Про це «Известиям» повідомило високопоставлене джерело в уряді. За словами співрозмовника, план розглядатиметься на засіданні уряду і затверджуватиметься спеціальною постановою.

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Перший план з досягнення певних цільових показників повинен бути представлений главі держави вже цього місяця. Він буде сформований по галузях - промисловість, транспорт, соціальна сфера і тощо. Раз на півроку на засіданнях уряду будуть розглядатися питання, пов'язані з його реалізацією.

"Вже давно поставили питання, що економіка нашої країни та її бюджет прив'язані до цін на нафту і газ. Необхідно розвивати індустріальну галузь, машинобудування, ринок праці, наукомісткі технології, все те, чим ми пишалися при Радянському Союзі. Для цього і необхідно ставить завдання на певний період, як у цьому випадку, - 5 років", - пояснив чиновник.

Основною ідеєю стратегічного планування, а також і п'ятирічок, є створення правової основи для розробки, побудови та функціонування комплексної системи планування соціально-економічного розвитку Росії, що дозволяє вирішувати задачі підвищення якості життя населення, зростання російської економіки і забезпечення безпеки країни. Останнім часом необхідність такої системи значно підвищилася в силу того, що рішення в оборонній, соціальній, технологічній та економічній сферах набувають довгостроковий стратегічний характер.

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В адміністрації президента підтвердили, що уряд буде звітувати за довгостроковими планами з досягнення цільових показників розвитку країни.