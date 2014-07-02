Франція і Німеччина об'єднують виробництво танків

Німецький виробник танків Krauss-Maffei Wegmann GmbH (KMW) і французький оборонний концерн Nexter Systems SA мають намір об'єднатися в єдиний холдинг з виручкою близько 2 млрд євро ($2,7 млрд) і портфелем замовлень 6,5 млрд євро ($8,9 млрд), йдеться в об'єднаному релізі компаній, передає ІТАР-ТАСС.

Компанія створюється на паритетних засадах, приступити до створення холдингу сторони планують на початку 2015 року після схвалення регулюючих органів.

KMW і Nexter Systems планують об'єднатися у військово-промислову групу, яка зможе конкурувати на міжнародному рівні, зберігаючи робочі місця і технології в Євросоюзі. Сторони розглядають таке злиття як крок до консолідації оборонних європейських технологій.

Крім того, це дасть можливість для впровадження єдиних стандартів та уніфікації військової техніки для країн-учасниць НАТО.

Wegmann GmbH - німецька машинобудівна компанія, основним напрямком діяльності якої є виробництво гусеничних і колісних бронемашин, в тому числі танків Leopard, бронеавтомобілів Grizzly, гаубиць PzH.

Nexter Systems - французька компанія, що випускає броньовані транспортні засоби, зброю і боєприпаси для армії, ВПС, ВМС та правоохоронних органів. Зокрема, є виробником французького основного бойового танка Leclerc.