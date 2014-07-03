S&P знизило рейтинг «Донецьксталі»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's Ratings Services знизило довгостроковий кредитний рейтинг холдингової компанії групи «Донецьксталь» - Fintest Trading Co. Ltd. (Кіпр) до рівня "СС" з "ССС" з негативним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

«Перегляд рейтингів пов'язаний з тим, що Fintest вступила в переговори про виплату боргів з банками. Угода повинна бути досягнута протягом найближчих тижнів. Ми вважаємо, що компанія продовжить роботу з кредиторами, але вже з метою подальшої реструктуризації боргів», - йдеться в повідомленні.

Агентство відзначає, що Fintest Trading повинна виплатити близько 100 млн дол. у другому півріччі 2014 року. «Однак ми очікуємо, що компанія не виплатить цю суму», - відзначають в Standard & Poor's, підкреслюючи, що така точка зору базується на слабкою оцінки ліквідності та обмежений доступ до зовнішніх фінансів.

«Ми очікуємо, що фінансове становище компанії у другому півріччі 2014 року залишиться слабким у силу зниження цін на коксівне вугілля. Крім того, головний офіс компанії розташований у Донецькій області - найбільш складному зараз регіоні України, де ведуться активні військові дії. Хоча ми чуємо від менеджменту компанії, що експортні операції і банківські платежі не були піддані впливу політичної нестабільності», - підкреслюють аналітики.

Водночас вони не виключають, що надалі рейтинг компанії може бути знижений до рівня «D» (дефолт).

Довідка УНІАН. Fintest Trading - кіпрська компанія, яка входить до холдингу компаній групи «Донецьксталь», підконтрольної бізнесменові Віктору Нусенкісу. Fintest Trading має потужності з виробництва коксівного вугілля, коксу і чорних металів. Компанії належить Покровське родовище (Донецька обл.), яке є третім найбільшим незалежним виробником коксівного вугілля в СНД з обсягом видобутку 6,9 млн тонн в 2011 році і запасами коксівного вугілля понад 270 млн тонн.

У лютому служба кредитних рейтингів Standard & Рoor's слідом за зниженням суверенного рейтингу і на тлі зростання загальнодержавних ризиків знизила довгостроковий кредитний рейтинг металургійної і гірничодобувної компанії Fintest Trading Co. Ltd. (Fintest Trading) до рівня «CCC».