ФДМУ наполягає на негайному затвердженні плану санації "Сумихімпрому"

Про це йдеться в повідомленні Фонду державного майна України (ФДМУ), розміщеному на його сайті.

За інформацією Фонду держмайна, станом на 1 червня п.р. сума заборгованості «Сумихімпром» перед Пенсійним фондом із сплати страхових внесків становить 44,6 млн. грн і суму боргу з відшкодування Пенсійному фонду пільгових пенсій - 44,5 млн. грн. Загальна сума кредиторської заборгованості ПАТ "Сумихімпром" становить 1,38 млрд грн.

У ФДМУ також повідомили, що на сьогодні план санації «Сумихімпрому» до Фонду на узгодження так і не надано, незважаючи на неодноразові звернення Фонду держмайна. Як наголошується в повідомленні ФДМУ, це питання неодноразово порушувалося Фондом і на засіданнях комітету кредиторів, брати участь в яких Фонд, як орган управління, а не кредитор товариства, може з правом дорадчого голосу. Крім того, ФДМУ відстоював необхідність виконання вимог закону про терміни розробки і затвердження плану санації в судах, але його позиція не була підтримана.

У зв'язку з цим у Фонді держмайна нагадали, що погашення заборгованості підприємства за законодавством здійснюється в рамках виконання плану його санації, який протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника повинен бути розроблений керуючими санацією, схвалений комітетом кредиторів, представлений на узгодження до Фонду держмайна і на затвердження до суду.

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Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня 2011 р. щодо ПАТ «Сумихімпром» було порушено провадження про банкрутство, після чого 100% акцій товариства було передано ФДМУ, а в жовтні 2012 р. було запроваджено процедуру санації товариства.

ФДМУ в червні 2014 р. також почав підготовку до проведення приватизаційного конкурсу з продажу 92,75% держпакету акцій «Сумихімпрому».

12 червня також планувалося виставити на Східно-Європейській фондовій біржі два пакети акцій компанії «Сумихімпром», які становлять у цілому 7,242% статутного фонду, проте торги були скасовані у зв'язку зі скаргою одного з учасників – компанії «Бізнес-Інвест».

Довідка УНІАН. «Сумихімпром» – енергохімічний комплекс, який виробляє двоокис титану, мінеральні добрива, сірчану і фосфорну кислоти, залізо-оксидні пігменти і коагулянти.