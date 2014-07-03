Україна збільшила експорт своїх товарів до ЄС

Обсяги експорту українських товарів на ринки Євросоюзу за січень-травень 2014 року збільшилися приблизно на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це в коментарі УНІАН повідомив директор департаменту європейської інтеграції Міністерства економічного розвитку та торгівлі України В’ячеслав Цимбал.

«За 5 місяців вже збільшився експорт нашої продукції до Європейського Союзу приблизно до 15% порівняно з цим же періодом минулого року», - повідомив Цимбал.

«Це дані, які ми одержуємо на оперативному рівні щодо експорту товарів», - уточнив він.

За його словами, такі цифри є показником, що вітчизняний бізнес активно використовує всі можливості, аби повноцінно бути присутнім на європейському ринку.

Водночас, він зазначив, що частина товарів усе ще не може потрапити на європейський ринок, незважаючи на зняття митних обмежень. Причиною цього є невідповідність європейським стандартам безпеки. Найбільш проблемними є молоко, яловичина, свинина й молочна продукція. «Експортних поставок не було раніше, й немає тепер. Коли ми проведемо гармонізацію законодавства і норм в Україні, ми зможемо поставляти. Це залежить від того, як прийматимуться закони, і як працюватимуть самі підприємства», - сказав Цимбал.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2014 року становило 350,6 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений із дефіцитом у 3,191 млрд дол.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 42,1%, Польщі - на 18,5%, Німеччини - на 9%, Китаю - на 6,9%, Італії - на 5,4% і Угорщини - на 1,1%. Водночас, скоротився до Росії на 22,6%, Індії - на 10,2% і Туреччини - на 7,7%.