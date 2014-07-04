Понад мільйон автомобілів марки Subaru будуть відкликані по всьому світу

Японська корпорація Fuji Heavy Industries Ltd. прийняла рішення про відкликання понад 1,18 млн автомобілів марки Subaru по всьому світу у зв'язку з виявленими дефектами, передає ПРАЙМ.

Відкликанню підлягають моделі Forester, Legacy, Outback і Impreza, що зійшли з конвеєрів у період з 2005 по поточний рік. Основна частина машин, що відкликаються, - понад 810 тис. - були реалізовані в США і Китаї. Приводом для додаткового технічного обслуговування став дефект в гальмівній системі.

Читайте такожChrysler відкликає понад 650 тисяч автомобілів по всьому світуВ Fuji Heavy Industries Ltd. відзначили, що поки не отримували від своїх клієнтів скарг на зазначену проблему.

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