В Україні скоротився видобуток вугілля

Вуглевидобувні підприємства України в січні-червні 2014 року знизили видобуток вугілля на 0,5% порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 40,577 млн тонн.

Про це повідомляє Профспілка працівників вугільної промисловості з посиланням на дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

До того ж у повідомленні наголошується, що державні шахти в січні-червні 2014 року збільшили видобуток вугілля на 10,9% - до 12,392 млн тонн.

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У червні видобуток вугілля в Україні склав 6,136 млн тонн. На державних шахтах було видобуто 1,937 млн тонн вугілля, що на 2,7% більше червня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, вуглевидобувні підприємства України в 2013 році скоротили видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,697 млн тонн.

За підсумками 2012 року видобуток вугілля в Україні збільшився на 4,75% - до 85,745 млн тонн порівняно з 81,859 млн тонн в 2011 році.