Порошенко призначив нового гендиректора «Укроборонпрому»

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті президента України.

Президент України Петро Порошенко призначив Романа Романова генеральним директором державного концерну «Укроборонпром». Відповідний указ розміщений на офіційному сайті президента України. Читайте такожНа підприємстві "Укроборонпрому" почалась кадрова чистка Іншим указом Порошенко звільнив Юрія Терещенка від тимчасового виконання обов'язків генерального директора «Укроборонпрому».

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