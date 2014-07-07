«Луганськтепловоз» призупинив роботу через бойові дії

Найбільший в Україні і Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз» тимчасово призупинив роботу з понеділка, 7 липня, через бойові дії.

Як повідомив УНІАН представник підприємства, керівництво «Луганськтепловозу» ввечері 6 липня повідомило в телефонному режимі своїм працівникам про тимчасове призупинення роботи заводу з понеділка. За словами працівників, біля території підприємства знаходиться бойова техніка армії самопроголошеної «Луганської народної республіки». До того ж вчора, 6 липня, в районі заводу сепаратисти вели обстріл.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня, сили АТО звільнили від терористів Слов'янськ та Краматорськ. Бойовики, які залишили ці міста, зайшли в Луганськ і Донецьк.