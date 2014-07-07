В Україні ціни промвиробників зросли за місяць на 3,6%

В Україні ціни виробників промислової продукції у червні порівняно з травнем 2014 року зросли на 3,6%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, ці дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (порівняно з червнем 2013 року) ціни виробників промпродукції зросли на 15,9%, з початку року (червень 2014 року до грудня 2013 року) - на 18%.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні у травні порівняно з квітнем 2014 року зросли на 4,3%, у річному виразі - на 8,8%, з початку року - на 13,9%.

У 2013 році ціни виробників промпродукції в Україні зросли на 1,7%.