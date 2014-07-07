В Україні розробили проект виробництва броньованої "швидкої"

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради з посиланням на в.о. директора підприємства Олександра Швеця.

"За словами керівника підприємства, аналогів у світі немає. Ця машина може одночасно перевозити до десяти поранених, і в ній є все для надання первинних медичних послуг", - сказано в повідомленні.

У Міністерстві оборони України виявили зацікавленість до цієї продукції - стверджують в облраді.

На самому підприємстві хочуть, щоб броньовані "швидкі" як можна швидше були спрямовані прикордонникам і миколаївським десантникам - бійцям 79-ї повітряно-десантної бригади.

Крім того, "Миколаївський бронетанковий завод" продовжує випуск броньованих блокпостів і БТР-ів для Державної прикордонної служби України.

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Як повідомляв УНІАН, «Миколаївський бронетанковий завод» розробив і побудував пересувний блокпост, перший примірник якого 24 червня 2014 року був переданий Азово-Чорноморському регіональному управлінню Державної прикордонної служби України. Маневровий блокпост був розроблений на базі броньованій розвідувально-дозорній машині.

Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Романчук під час передачі блокпоста повідомив, що розроблено пропозиції щодо випуску на базі БРДМ машин військової швидкої медичної допомоги.

Довідка УНІАН: Миколаївський ремонтно-механічний завод почав роботу в 1948 році, як бронетанкова ремонтна майстерня. У березні 1966 року перейменовано в 346-й бронетанковий ремонтний завод. Підприємство займається виготовленням та ремонтом військової техніки, виготовленням навчальних класів і тренажерів.