Україна нічого не втратить, припинивши військово-технічне співробітництво з РФ - експерт

Україна нічого не втратить через припинення військово-технічного співробітництва з Російською Федерацією, так як переорієнтується на інші ринки і внутрішнє переозброєння.

Таку думку в ході інтернет-конференції висловив директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння Валентин Бадрак.

«Україна торгує зброєю як мінімум з 60 країнами світу. Про готовність до переорієнтації, крім того, говорять і західні оборонні компанії, на які раніше доводилося не більше 2-3% українського ВТС (військово-технічного співробітництва - УНІАН). Плюс - внутрішній ринок. З 3-5% його можна збільшити до 20-25% вже в перші два роки. Таким чином, нічого українська оборонка не втратить», - зазначив Бадрак.

За його словами, за останнє десятиліття Україна скоротила військово-технічне співробітництво з Росією приблизно вдвічі - до 15% від загальних обсягів ВТС, що еквівалентно 250-280 млн дол. у 2013 році.

Серед найбільших замовлень РФ експерт називає обслуговування російських міжконтинентальних балістичних ракет РС-20 "Воєвода", постачання авіаційних двигунів для вертольотів і літаків, комплектуючих для великого спектру авіаційної техніки, комплектуючих для наземних систем протитанкового ракетного комплексу "Хризантема", а також машинокомплектів літака Ан-140 для Міноборони і газових турбін для військово-морської техніки.

Водночас, Бадрак упевнений, що оборонно-промисловий комплекс України може бути затребуваний на світовому ринку озброєння завдяки потужному інтелектуальному потенціалу підприємств ОПК.

«Є всі можливості увійти в міжнародні клуби зі створення та виробництва нових систем озброєння, як, наприклад, Польща і Чехія. А Україна має значно більший потенціал оборонної промисловості, ніж згадані країни», - підкреслив він.

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Експерт також зазначив, що найбільш затребуваною і конкурентоспроможною продукцією українського ОПК є високоточні засоби поразки київського КБ "Луч", радіолокаційні системи холдингової компанії "Укрспецтехніка" і науково-виробничого комплексу «Іскра» (Запоріжжя), легка бронетехніка розробки харківського конструкторського бюро машинобудування імені О.Морозова (БТР-4, БТР - 3Е), а також колісна техніка «Автокразу» (р. Кременчук).

Крім того, Бадрак підкреслив затребуваність продукції провідного в Україні підприємства з випуску авіаційних двигунів "Мотор Січ", держпідприємства "Зоря-Машпроект", а також харківського машинобудівного заводу "ФЕД", яка користується попитом в усьому світі.

Як повідомляв УНІАН, у червні президент України ПетроПорошенко заборонив співпрацю з Росією у військовій сфері.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про його вихід з України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будинки у ряді міст Донецької області, а також у Луганську.

У цей час на сході України триває активна фаза антитерористичної операції проти терористичних та бандитських угруповань сепаратистів.