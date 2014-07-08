Бразилія вводить антидемпінгові мита на імпорт безшовних труб з України

Бразилія вводить тимчасові антидемпінгові мита на імпорт українських безшовних труб з вуглецевої сталі діаметром 141,3 мм терміном на 6 місяців.

Про це повідомляється на сайті палати щодо зовнішньої торгівлі Бразилії.

Згідно з повідомленням, тимчасові антидемпінгові мита складають від 145,78 дол./тонна для компаній "Інтерпайп Ніко тьюб" і "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод". Для інших компаній мито становить до 637,74 дол./тонна.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерства розвитку, промисловості та зовнішньої торгівлі Бразилії ініціював антидемпінгове розслідування щодо імпорту ряду безшовних труб з вуглецевої сталі походженням з України.

Під вивчення потрапила імпортна трубна продукція нафтогазового сортаменту діаметром не більше 5 дюймів (12,7 см), яка поставлялася з жовтня 2012 по вересень 2013 року.

Це було пов'язано з тим, що Українська продукція поставлялася на бразильський ринок за цінами в середньому 1076 дол./тонну, тоді як труби місцевого виробництва коштували близько 1785 дол./тонну.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".

Власником компанії є український бізнесмен Віктор Пінчук.