Україна потроїла антидемпінгові мита на селітру з Росії

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в рамках проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну аміачної селітри з Російської Федерації ухвалила рішення про підвищення мита для російських постачальників до 36,03% з 11,91%.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в урядовій газеті «Урядовий кур'єр.

При цьому антидемпінгове мито для російського виробника аміачної селітри «Дорогобуж» підвищено до 20,51% з 9,76%, а для «МХК «Єврохім», як і для інших постачальників - до 36,03% з 10,78%.

У Міжвідомчій комісії зазначили, що в другому кварталі 2012 року - першому кварталі 2013 року імпорт до України селітри з Росії здійснювався за демпінговими цінами. Зокрема, рівень демпінгової маржі у компанії «Дорогобуж» становив 40,5%, а у «МХК «Єврохім» та інших російських імпортерів - 82,2%.

Термін дії антидемпінгового мита для російських виробників аміачної селітри продовжено на п'ять років.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Україна строком на 5 років ввела антидемпінгові мита для виробників аміачної селітри з РФ, встановивши їх на рівні 11,91%. Для компаній «Дорогобуж» і «МХК «Єврохім» мита були встановлені на рівні 10,78%, так як вони співпрацювали з Міністерством економіки України.