Україна потроїла антидемпінгові мита на селітру з Росії

12:59, 08 липня 2014
Промисловість
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Крім того, Україна продовжила антидемпінгові мита на п'ять років.

Межведомственная комиссия Украины по международной торговле в рамках проведения промежуточного пересмотра антидемпинговых мер относительно импорта в Украину аммиачной селитры из Российской Федерации приняла решение о повышении таможенной пошлины для российских поставщиков до 36,03% с 11,91%. Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном в правительственной газете «Урядовый курьер. При этом антидемпинговая пошлина для российского производителя аммиачной селитры «Дорогобуж» повышена до 20,51% с 9,76%, а для «МХК «Еврохим», как и для других поставщиков, - до 36,03% с 10,78%. В Межведомственной комиссии отметили, что во втором квартале 2012 года – первом квартале 2013 года импорт в Украину селитры из России осуществлялся по демпинговым ценам. В частности, уровень демпинговой маржи у компании «Дорогобуж» составил 40,5%, а у «МХК «Еврохим» и других российских импортеров - 82,2%. Срок действия антидемпинговых пошлин для российских производителей аммиачной селитры продлен на пять лет. Как сообщал УНИАН, в 2008 году Украина сроком на 5 лет ввела антидемпинговые пошлины для производителей аммиачной селитры из РФ, установив их на уровне 11,91%. Для компаний «Дорогобуж» и «МХК «Еврохим» пошлины были установлены на уровне 10,78%, так как они сотрудничали с Министерством экономики Украины.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі в рамках проведення проміжного перегляду антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну аміачної селітри з Російської Федерації ухвалила рішення про підвищення мита для російських постачальників до 36,03% з 11,91%.

Про це йдеться в повідомленні комісії, опублікованому в урядовій газеті «Урядовий кур'єр.

При цьому антидемпінгове мито для російського виробника аміачної селітри «Дорогобуж» підвищено до 20,51% з 9,76%, а для «МХК «Єврохім», як і для інших постачальників - до 36,03% з 10,78%.

У Міжвідомчій комісії зазначили, що в другому кварталі 2012 року - першому кварталі 2013 року імпорт до України селітри з Росії здійснювався за демпінговими цінами. Зокрема, рівень демпінгової маржі у компанії «Дорогобуж» становив 40,5%, а у «МХК «Єврохім» та інших російських імпортерів - 82,2%.

Термін дії антидемпінгового мита для російських виробників аміачної селітри продовжено на п'ять років.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році Україна строком на 5 років ввела антидемпінгові мита для виробників аміачної селітри з РФ, встановивши їх на рівні 11,91%. Для компаній «Дорогобуж» і «МХК «Єврохім» мита були встановлені на рівні 10,78%, так як вони співпрацювали з Міністерством економіки України.

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