Київ просить ЄС створити гарантійний фонд для українських експортерів

Віце-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує міжнародним донорам у світлі реалізації зони вільної торгівлі між Україною та ЄС створити гарантійний фонд для українських експортерів та зарубіжних інвесторів.

Таку пропозицію Гройсман озвучив у вівторок в Брюсселі під час засідання групи високого рівня з питань координації міжнародної допомоги Україні, передає власний кореспондент агентства УНІАН.

Український віце-прем’єр наголосив, що створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС має надати поштовх для підвищення конкурентної спроможності української продукції. Але, за словами Гройсмана, перехідний адаптаційний період „ускладнюється тим, що на Україну чиниться значний економічний тиск”. „Тому необхідні конкретні інструменти для тих виробників, яким необхідно перебудуватись в умовах закриття традиційних ринків збуту. У цьому контексті заслуговує на увагу ідея створення гарантійного фонду для України, який був би спрямований на підтримку як українських експортерів, так і зарубіжних інвесторів”, - вважає віце-прем’єр.

„Найбільш інвестиційно привабливим для наших партнерів секторів економіки ми вважаємо модернізацію енергетики та розвиток агропромислового комплексу”, - наголосив Гройсман.

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Звертаючись до питання стратегічних завдань, які стоять перед українським урядом і потребують допомоги з боку наших міжнародних партнерів, він зазначив, що до „найголовніших відніс два сектори”. „Це сектор енергетичної незалежності та безпеки. Диверсифікація джерел постачання енергії з одного боку та посилення заходів енергоефективності в усіх сферах життєдіяльності з другого - це ті два пріоритети, на які б ми хотіли були б спрямовані спільні зусилля”, - наголосив Гройсман.

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Другим завданням віце-прем’єр назвав подолання корупції. „Не стільки подолання, скільки її знищення, тому що це є величезною проблемою для нашої країни. Ми маємо забезпечити проведення масштабних реформ у системі управляння країною та децентралізації влади”, - підкреслив він.