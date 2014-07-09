Україна збільшить обсяги виготовлення зброї – президент

Про це Президент України Петро Порошенко повідомив після зустрічі з силовиками у Слов’янську.

«Сьогодні мій перший заступник разом з новопризначеним головою Укроборонпрому, разом з представниками Генерального штабу, заступниками Міністра оборони та представниками МВС провели нараду, де підготують на моє затвердження зміни до державного оборонного замовлення», - сказав Глава держави.

Він зазначив, що під час формування цього замовлення та у виробництві «буде в повному обсязі використаний той досвід, який українські Збройні Сили, Національна гвардія набули під час бойових дій на Сході».

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«Не буде більше витрачання мільярдів народних коштів, коштів платників податків на нікому не потрібні наукові програми, які слугували лише елементом розкрадання. Сьогодні українське виробництво буде завантажене системами високоточної зброї, українськими безпілотниками, усім, чого потребує українська армія - починаючи від бронежилетів і закінчуючи тепловізорами», - наголосив Петро Порошенко.

«Українська армія зможе воювати ефективно, мобільно, професійно», - резюмував Глава держави.