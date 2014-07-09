«Луганськтепловоз» частково відновив роботу
15:43, 09 липня 2014Промисловість
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Підприємство призупинило роботу з понеділка через бойові дії
«Луганськтепловоз» частково відновив роботу / luganskteplovoz.com
Найбільший в Україні і Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз» з вівторка, 8 липня, частково відновив роботу.
Як повідомив УНІАН представник підприємства, з учорашнього дня, 8 липня, керівники цехів почали викликати деяких працівників на їхні робочі місця для подальшого виконання замовлень.
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Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» призупинив роботу з понеділка, 7 липня, через бойові дії.
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