«Луганськтепловоз» частково відновив роботу

Найбільший в Україні і Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць «Луганськтепловоз» з вівторка, 8 липня, частково відновив роботу.

Як повідомив УНІАН представник підприємства, з учорашнього дня, 8 липня, керівники цехів почали викликати деяких працівників на їхні робочі місця для подальшого виконання замовлень.

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Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» призупинив роботу з понеділка, 7 липня, через бойові дії.

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